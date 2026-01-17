अगर पैरों में दिखे ये 4 लक्षण तो तुरंत भागें डाॅक्टर के पास, हो सकते हैं जानलेवा बीमारियों के शुरुआती संकेत

पैरों में दिखाई देने वाले कुछ बदलाव शरीर की गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार पैरों में सूजन, अत्यधिक ठंडापन, बार-बार ऐंठन और सुन्नपन जैसी समस्याएं दिल, नसों, किडनी या डायबिटीज से जुड़ी हो सकती हैं। इन लक्षणों को...

नेशनल डेस्क : हमारा शरीर आपस में जुड़ी कई प्रणालियों से मिलकर बना है। ऐसे में कई बार किसी एक अंग में दिखने वाला बदलाव शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। पैरों में आने वाले कुछ लक्षण भी सेहत से जुड़ी बड़ी समस्याओं की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक पैरों में सूजन, ठंडापन, ऐंठन या सुन्नपन जैसी समस्याएं सिर्फ थकान का नतीजा नहीं होतीं, बल्कि ये दिल, नसों, किडनी या डायबिटीज जैसी बीमारियों से जुड़ी हो सकती हैं।

1. पैरों में सूजन होना

अगर पैरों, टखनों या पिंडलियों में अचानक सूजन आ जाए और पैर भारी या फूले हुए लगने लगें, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह स्थिति तब बनती है जब शरीर में खून का प्रवाह सही नहीं रहता और टिश्यू में पानी जमा होने लगता है। इसे मेडिकल भाषा में ओडेमा कहा जाता है। डॉक्टरों के अनुसार यह हार्ट फेलियर, ब्लड क्लॉट, किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर सूजन के साथ सांस फूलना या सीने में भारीपन महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

2. पैरों का असामान्य रूप से ठंडा रहना

ठंड के मौसम में पैर ठंडे होना सामान्य है, लेकिन अगर गर्म कपड़े पहनने के बाद भी पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। यह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) का लक्षण हो सकता है, जिसमें पैरों की नसों में रुकावट आ जाती है और खून का प्रवाह कम हो जाता है। इस स्थिति में पैरों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

3. रात में पैरों में बार-बार ऐंठन

नींद के दौरान पिंडलियों में अचानक तेज दर्द या ऐंठन होना आम माना जाता है, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो सावधान हो जाएं। यह शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, खराब ब्लड सर्कुलेशन या किडनी से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि लगातार ऐंठन होने पर नसों और ब्लड फ्लो की जांच जरूर करानी चाहिए।

4. पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट

अगर पैरों में बार-बार सुन्नपन, झनझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास होता है, तो यह नसों को नुकसान पहुंचने का संकेत हो सकता है। यह समस्या अक्सर डायबिटीज के मरीजों में देखने को मिलती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है।

समय रहते इलाज न होने पर घाव, अल्सर और गंभीर मामलों में पैर कटने तक की नौबत आ सकती है।

डॉक्टर की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि पैरों में होने वाले ये बदलाव शरीर की अंदरूनी समस्याओं की चेतावनी हो सकते हैं। ऐसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो खुद इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से जांच कराना ही सुरक्षित विकल्प है।



