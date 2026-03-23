Vastu Tips : मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं महिलाओं की ये आदतें, गलती से भी मत करें ये काम

Edited By Mehak, Updated: 23 Mar, 2026 01:23 PM

माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और शुक्रवार का दिन उनकी पूजा के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर की महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे घर की बातों को बाहर न बताना, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाना,...

नेशनल डेस्क : सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख-शांति की देवी माना जाता है। विशेष रूप से शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती।

माता लक्ष्मी का वास और महिलाओं का महत्व

गोपनीयता बनाए रखना है जरूरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर की निजी बातों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर घर की बातें बाहर चली जाती हैं, तो इससे परिवार में अशांति और तनाव बढ़ सकता है। ऐसे घरों में सुख-शांति कम होने की संभावना मानी जाती है।

सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें

कई मान्यताओं में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस समय को लक्ष्मी का वास माना जाता है और झाड़ू लगाने से उनकी कृपा कम हो सकती है। इससे आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं।

त्योहार और व्रत के दौरान सफाई का ध्यान

व्रत और त्योहारों के समय घर को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दौरान तामसिक चीजों से दूरी रखने की सलाह दी जाती है। साफ-सफाई और सकारात्मक वातावरण से घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है।

बड़ों का सम्मान बेहद जरूरी

जिस घर में बहू अपने सास-ससुर का सम्मान करती है, वहां सुख-शांति बनी रहती है। वहीं, अगर बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, तो मान्यता के अनुसार उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और वहां दरिद्रता बढ़ सकती है।

धन का सही उपयोग और बचत

धन का अनावश्यक खर्च करने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि जहां धन की बर्बादी होती है, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। इसलिए धन की बचत और उसका सही उपयोग करना जरूरी माना गया है।