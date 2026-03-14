Vastu Tips : भूलकर भी फ्रिज के ऊपर न रखें ये चीजें, बढ़ सकता है वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए रसोई में फ्रिज की सही जगह और उसके ऊपर रखी वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्रिज के ऊपर भारी सामान, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धार्मिक सामग्री या पानी-पौधे नहीं रखने चाहिए। इन...

नेशनल डेस्क : वास्तु शास्त्र में घर की हर वस्तु के स्थान और दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि यदि घर में चीजें सही जगह पर रखी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। खासतौर पर रसोई में रखे उपकरणों का स्थान बहुत मायने रखता है। इन्हीं में से एक है फ्रिज। कई लोग जगह की कमी या सुविधा के कारण फ्रिज के ऊपर अलग-अलग सामान रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि कुछ चीजें फ्रिज के ऊपर रखने से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है।

फ्रिज के ऊपर भारी सामान रखने से बचें

अक्सर घरों में जगह कम होने की वजह से लोग फ्रिज के ऊपर बड़े बर्तन, डिब्बे या अन्य भारी सामान रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज के ऊपर भारी वस्तुएं रखना उचित नहीं माना जाता। माना जाता है कि इससे घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव या असहजता का माहौल बन सकता है। इसलिए बेहतर है कि फ्रिज के ऊपर ज्यादा वजन वाला सामान न रखा जाए और जगह को हल्का और साफ रखा जाए।

दवाइयां फ्रिज के ऊपर रखना सही नहीं

कई घरों में दवाइयों का डिब्बा ऐसी जगह रखा जाता है, जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। इसी वजह से कुछ लोग दवाइयां फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। माना जाता है कि फ्रिज ठंडक और भारी ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि दवाइयां बीमारी से जुड़ी होती हैं। इन दोनों को एक ही जगह रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसलिए दवाइयों को किसी अलग और सुरक्षित स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से बचें

आजकल कई लोग चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, एडेप्टर या छोटी लाइट जैसी चीजें फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। फ्रिज पहले से ही एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से घर में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। माना जाता है कि इससे घर में चिड़चिड़ापन, तनाव और आपसी मतभेद बढ़ने की संभावना रहती है। साथ ही आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं।

धार्मिक वस्तुएं भी न रखें

कुछ लोग फ्रिज के ऊपर भगवान की तस्वीर, पूजा की सामग्री या धार्मिक किताबें रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। फ्रिज एक सामान्य घरेलू उपकरण है और उसके ऊपर धार्मिक वस्तुएं रखने से उनका सम्मान कम माना जाता है। इसलिए पूजा से जुड़ी वस्तुओं को हमेशा घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए।

फ्रिज के ऊपर पौधे या पानी रखने से बचें

घर की सजावट के लिए कई लोग फ्रिज के ऊपर छोटा पौधा या पानी से भरा बर्तन रख देते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार ऐसा करना भी उचित नहीं माना जाता। फ्रिज बिजली से चलने वाला उपकरण है और उसके ऊपर पानी या पौधा रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा पानी से जुड़े सामान रखने से सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम हो सकता है।

साफ और खाली रखें फ्रिज के ऊपर की जगह

वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज के ऊपर की जगह को ज्यादा सामान से भरने के बजाय साफ और खाली रखना बेहतर माना जाता है। इससे रसोई में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर का माहौल भी संतुलित रहता है। इसलिए कोशिश करें कि फ्रिज के ऊपर अनावश्यक वस्तुएं न रखें और रसोई को व्यवस्थित बनाए रखें।



