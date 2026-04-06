इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए कच्चा प्याज, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Edited By Mehak, Updated: 06 Apr, 2026 12:11 PM

कच्चा प्याज खाने के फायदे तो हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। एसिडिटी, गैस, पेट के अल्सर, IBS या लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे खाने से बचें। एलर्जी वाले लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। खाली पेट अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन,...

नेशनल डेस्क : कच्चा प्याज भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसे सलाद, चाट या रोजमर्रा के खाने के साथ खूब खाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए कच्चा प्याज फायदेमंद हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

कच्चा प्याज क्यों हो सकता है नुकसानदायक?

कच्चे प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हर किसी के शरीर पर एक जैसा असर नहीं डालते। खासकर जिन लोगों को पहले से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके लिए इसे खाना परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए।

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए कच्चा प्याज

1. एसिडिटी और गैस की समस्या वाले लोग

अगर आपको अक्सर गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो कच्चा प्याज आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। इसमें मौजूद तत्व पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे जलन और भारीपन महसूस हो सकता है।

2. Irritable Bowel Syndrome (IBS) के मरीज

IBS से जूझ रहे लोगों को कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से पच नहीं पाते, जिससे पेट दर्द, सूजन और असहजता बढ़ सकती है।

3. एलर्जी से परेशान लोग

कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी होती है। ऐसे में कच्चा प्याज खाने पर त्वचा पर रैशेज, खुजली, आंखों में पानी आना या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

4. लो ब्लड प्रेशर वाले लोग

कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। इससे चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है।

5. पेट के अल्सर से पीड़ित लोग

जिन लोगों को पेट में अल्सर की समस्या है, उन्हें कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए। यह पेट की अंदरूनी परत को और ज्यादा संवेदनशील बना सकता है, जिससे दर्द और जलन बढ़ सकती है।

6. मुंह की बदबू और कमजोर पाचन वाले लोग

कच्चा प्याज खाने से मुंह में तेज गंध आ सकती है। अगर पहले से ही बदबू की समस्या है, तो यह और बढ़ सकती है। इसके अलावा, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

कच्चा प्याज खाते समय रखें ये सावधानियां