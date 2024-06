प्यार का ये अंजाम ? प्रेमी ने कर दी अपनी एक्स प्रेमिका की हत्या, सड़क पर खड़े लोग देखते रहे तमाशा

नेशनल डेस्क: मुंबई के पास एक व्यस्त सड़क पर आज सुबह 20 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका को स्पैनर से पीट-पीटकर मार डाला। उसे भीड़ ने घेर लिया, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वसई के एक खौफनाक सीसीटीवी वीडियो से पता चलता है कि रोहित यादव को शक था कि उसकी पूर्व प्रेमिका आरती यादव किसी नए रिश्ते में चली गई है, इसलिए उसने स्पैनर से उसका पीछा किया और तब तक उस पर वार करता रहा, जब तक कि वह मर नहीं गई। पुलिस का कहना है कि यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे वसई के पूर्वी चिंचपाड़ा इलाके में हुई, जब आरती यादव काम पर जा रही थी।







बेहद परेशान करने वाली सुरक्षा फुटेज में आरती को पैदल चलने वालों से भरी सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है, जब रोहित यादव उसके पीछे दौड़ता है और उसके सिर पर स्पैनर से वार करता है। वार की ताकत से वह जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वह अपना सिर उठाने की कोशिश करती है, उसका पूर्व प्रेमी उसके सिर पर 15 बार वार करता है, बेरहमी से तब तक मारता है, जब तक कि उसका शरीर लंगड़ा नहीं जाता। एक आदमी रोहित को रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जो उसे धक्का देता है और स्पैनर से धमकाता है। वह आदमी पीछे हट जाता है और कोई भी उस उन्मादी हमले को रोकने की कोशिश नहीं करता।



Vasai: A man brutally murdered his ex-girlfriend by striking her 14 times with an iron wrench. Rohit and Aarti were in a relationship for 6 years until she broke up with him recently. News agencies will not highlight this as there is no 'Love Jihad'.pic.twitter.com/RwTKYXdmoJ