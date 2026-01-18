Main Menu

झारखंड में भीषण सड़क हादसा: यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 80 लोग थे सवार; 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

18 Jan, 2026 05:35 PM

tragic road accident in latehar a bus full of passengers overturned after going

Latehar News: झारखंड के लातेहार में आज यानी रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 5 महिलाओं की मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बस में करीब 80 लोग सवार थे
मामला जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसा घाटी का है। बताया जा रहा है कि यहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 80 लोग सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आ रही है जबकि हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को महुआडांड़ के सरकारी अस्पताल और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है।

बस के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका 
जानकारी के मुताबिक बस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से लोध फॉल की ओर जा रही थी। इस दौरान बस ओरसा घाटी में अचानक पलट गई। वहीं, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि बस के नीचे कई लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 

