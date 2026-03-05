Gold Rate Today : 24 कैरेट गोल्ड में आई भारी गिरावट, जानें 22K और 18K की कीमत

Edited By Mehak, Updated: 05 Mar, 2026 12:38 PM

नेशनल डेस्क : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार को भारत में सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और अन्य बड़े शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में कमी आई। इसके विपरीत, चांदी की कीमतें लगभग स्थिर बनी रहीं। दिलचस्प बात यह है कि जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं, घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग और मुद्रा दरों में बदलाव इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।

24 कैरेट सोने में भारी गिरावट

गुरुवार, 5 फरवरी को भारत में 24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम 16353 रुपये रहा, जो पिछले रेट से 98 रुपये कम है। 10 ग्राम का रेट 163530 रुपये और 100 ग्राम का रेट 1635300 रुपये दर्ज किया गया, जिसमें 980 रुपये और 9800 रुपये की गिरावट हुई।

22 और 18 कैरेट सोने की कीमत

22 कैरेट सोना : प्रति ग्राम 90 रुपये कम होकर 14990 रुपये प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम 900 रुपये और प्रति 100 ग्राम 9000 रुपये की कमी। वहीं, 18 कैरेट सोना प्रति ग्राम 73 रुपये कम होकर 12,263 रुपये प्रति ग्राम, 10 ग्राम में 730 रुपये और 100 ग्राम में 7300 रुपये की गिरावट।

प्रमुख शहरों में ताजा सोने के भाव

दिल्ली : 24 कैरेट – 16,368 रुपये/ग्राम, 22 कैरेट – 15,005 रुपये/ग्राम, 18 कैरेट – 12,280 रुपये/ग्राम

24 कैरेट – 16,368 रुपये/ग्राम, 22 कैरेट – 15,005 रुपये/ग्राम, 18 कैरेट – 12,280 रुपये/ग्राम मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, केरल, पुणे, बेंगलुरु : 24 कैरेट – 16,353 रुपये/ग्राम, 22 कैरेट – 14,990 रुपये/ग्राम, 18 कैरेट – 12,265 रुपये/ग्राम

24 कैरेट – 16,353 रुपये/ग्राम, 22 कैरेट – 14,990 रुपये/ग्राम, 18 कैरेट – 12,265 रुपये/ग्राम चेन्नई : 24 कैरेट – 16,495 रुपये/ग्राम, 22 कैरेट – 15,120 रुपये/ग्राम, 18 कैरेट – 13,039 रुपये/ग्राम

चांदी की कीमतें स्थिर

भारत में चांदी की कीमत आज 285 रुपये प्रति ग्राम और 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम बनी हुई है।