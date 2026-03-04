US-Iran War के बीच कुवैत में फंसा इस एक्ट्रेस का बेटा, रो-रोकर PM Modi से लगा रही गुहार

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब आम परिवारों तक पहुंच गया है। इस युद्ध की वजह से कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिससे यात्रियों की फ्लाइट्स बीच रास्ते में रोक दी गईं।

नेशनल डेस्कः ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब आम परिवारों तक पहुंच गया है। इस युद्ध की वजह से कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिससे यात्रियों की फ्लाइट्स बीच रास्ते में रोक दी गईं। इसी हालात में मशहूर मराठी एक्ट्रेस Vishakha Subhedar का बेटा अभिनय सुभेदार कुवैत में फंस गया है।

लंदन जा रहे थे, कुवैत में फंस गए

विशाखा सुभेदार ने बताया कि उनका बेटा अभिनय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन वापस जा रहा था। परिवार ने उसे खुशी-खुशी एयरपोर्ट से विदा किया था। फ्लाइट का कुवैत में ले-ओवर था, लेकिन इसी दौरान ईरान-इज़राइल हमलों के कारण एयरस्पेस बंद कर दिया गया।

हालात बिगड़ने पर विमान को कुवैत में ही उतार दिया गया और अभिनय वहीं फंस गया। पिछले चार दिनों से वह कुवैत में ही रुका हुआ है।

“डर लग रहा है” – मां का दर्द

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक भावुक वीडियो में विशाखा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, “मेरा बेटा चार दिनों से कुवैत में फंसा है। वहां हालात पल-पल खराब हो रहे हैं। हम यहां खबरों में देख रहे हैं और वह खुद वहां हमलों का माहौल महसूस कर रहा है।” उन्होंने बताया कि एयरलाइन और भारतीय दूतावास ने फंसे यात्रियों को होटल में ठहराया है, लेकिन एक मां का दिल तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक उसका बच्चा सुरक्षित घर नहीं लौट आता।



पीएम मोदी और फडणवीस से मदद की अपील

विशाखा सुभेदार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, मेरी आपसे विनती है कि जैसे दुबई से भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, वैसे ही कुवैत से भी मेरे बेटे और वहां फंसे अन्य भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए। कई मां-बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। कृपया कोई रास्ता निकालिए और उन्हें मौत के साये से बाहर निकालिए।”

अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख Raj Thackeray को भी टैग किया है, ताकि सरकार तक उनकी अपील जल्द पहुंचे।

कौन हैं विशाखा सुभेदार?

विशाखा सुभेदार मराठी मनोरंजन जगत का जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने ‘फू बाई फू’ जैसे कॉमेडी शोज और कई अन्य कार्यक्रमों के जरिए घर-घर में पहचान बनाई है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज के कारण वह दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

उनका यह भावुक वीडियो सामने आने के बाद फैंस और कई कलाकार भी अभिनय की सलामती की दुआ कर रहे हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

परिवारों की बढ़ती चिंता

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण हजारों लोग अलग-अलग देशों में फंसे हुए हैं। कई भारतीय परिवार भी अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

विशाखा सुभेदार की अपील ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि युद्ध का असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे आम परिवारों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है।