छोटी सी लापरवाही... 2 सगी बहनों की चली गई जान, दर्दनाक हादसे से परिवार में मचा कोहराम

Edited By Parveen Kumar,Updated: 07 Jan, 2026 06:17 PM
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया। रम्पुरी क्षेत्र में घर के अंदर रोज़मर्रा के काम के दौरान ऐसा हादसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी गर्म करने के...
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया। रम्पुरी क्षेत्र में घर के अंदर रोज़मर्रा के काम के दौरान ऐसा हादसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर रॉड अचानक जानलेवा बन गई और दो सगी बहनों की मौत का कारण बन गई।
पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय निधि गलती से इमर्शन रॉड के संपर्क में आ गई, जिससे उसे तेज करंट लग गया। यह देख उसकी 19 वर्षीय छोटी बहन लक्ष्मी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। बचाने की कोशिश में लक्ष्मी भी करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
बचाने गई बहन, खुद भी नहीं बच सकी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना प्रभारी बाबलू कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन तब तक दोनों बहनों की जान जा चुकी थी। परिजनों के अनुरोध पर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं भेजा गया और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। घर में मातम पसरा हुआ है और परिजन बदहवास हालत में हैं। आसपास के लोग और रिश्तेदार शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। सभी का कहना है कि यह घटना बेहद अचानक और झकझोर देने वाली है।
मंत्री ने जताया शोक
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मृतक बहनों के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और सरकार उनकी संवेदना के साथ खड़ी है।
हादसा माना जा रहा मामला
पुलिस का कहना है कि यह घटना घरेलू उपकरण के इस्तेमाल के दौरान हुई एक दुर्घटना प्रतीत होती है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और फिलहाल किसी अतिरिक्त जांच की जरूरत नहीं बताई गई है।