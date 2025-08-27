'No helmet, no petrol'  बिना हेलमेट के अब नहीं मिलेगा पेट्रोल!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Aug, 2025 10:35 AM
दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी बदलाव हुई है। बुधवार से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सख्ती से लागू कर दिया है, जिसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं...
नेशनल डेस्क: दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी बदलाव हुई है। बुधवार से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सख्ती से लागू कर दिया है, जिसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
इस नए नियम के तहत केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में राहत दी जाएगी, जैसे आकस्मिक सेवाएं, मेडिकल इमरजेंसी या धार्मिक कारणों से पगड़ी पहनने वाले। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ के स्पष्ट बोर्ड और पोस्टर लगाएं ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे।
यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बिक्री में गिरावट को लेकर चिंता भी बढ़ रही है।
यह कदम निश्चित रूप से जिले में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और सड़क सुरक्षा को मजबूती देगा। क्या यह सख्ती दुर्घटनाओं में कमी लाने में कारगर साबित होगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा।