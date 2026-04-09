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असम में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कैंडिडेट सुरेन डाइमारी ने पार्टी छोड़ी, कहा – “मैं उम्मीदवार नहीं”

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 11:50 AM

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assam assembly elections: असम विधानसभा चुनावों से एक दिन पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, उडालगुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन डाइमारी ने बुधवार, 8 अप्रैल को पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। डाइमारी ने पार्टी नेतृत्व की ओर से समर्थन और संवाद की कमी...

assam assembly elections: असम विधानसभा चुनावों से एक दिन पहले उडालगुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन डाइमारी ने बुधवार, 8 अप्रैल को पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। डाइमारी ने पार्टी नेतृत्व की ओर से समर्थन और संवाद की कमी का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में डाइमारी ने अपनी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान उनके कई प्रयासों के बावजूद पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया।

उन्होंने कहा, “टिकट मिलने के बाद उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। मैंने कई बार पार्टी नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को असंवेदनशील और अविश्वसनीय बताया। ” डाइमारी ने कहा कि संगठनात्मक समर्थन की कमी के कारण उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने बताया कि उडालगुरी क्षेत्र में अपने पूरे प्रचार दौरान उन्हें पार्टी से कोई मदद या समन्वय नहीं मिला।

उन्होंने कहा, “पार्टी और उसके नेतृत्व से मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। इसी कारण मैंने छोड़ने का निर्णय लिया।”  इसके अलावा, डाइमारी ने कांग्रेस पर समाज के केवल कुछ वर्गों को ध्यान में रखते हुए चुनावी नरमी की राजनीति करने का आरोप भी लगाया, लेकिन इस पर उन्होंने अधिक विवरण नहीं दिया।

डाइमारी ने पत्रकारों के अतिरिक्त सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और बयान के तुरंत बाद बातचीत समाप्त कर दी। उनका यह इस्तीफा असम में 9 अप्रैल, गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू होने वाले एकल चरणीय मतदान से कुछ घंटे पहले आया है। इस अचानक कदम से उडालगुरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है।

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