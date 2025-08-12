हैवानियत की हदें पार: 8 महीने की मासूम के साथ ताऊ ने किया दुष्कर्म, पहले बड़ी बेटी के साथ भी...

एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार में 'ताऊ' (पिता का बड़ा भाई) ने अपनी 8 महीने की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि आरोपी पहले भी दोनों छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर चुका...

नेशनल डेस्क: हरियाणा के करनाल जिले में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार में 'ताऊ' (पिता का बड़ा भाई) ने अपनी 8 महीने की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि आरोपी पहले भी दोनों छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर चुका था। परिवार लोकलाज के डर से चुप था, लेकिन इस बार बच्ची की चीखें सुनकर परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।



जानें क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह परिवार करनाल के एक गांव में रहता है। मजदूर पिता, पत्नी और दो बेटियों के साथ खुशी-खुशी जीवन बिता रहा था। आरोपी ताऊ शराब का आदी था और अक्सर नशे में रहता था। वह बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाता था। इस बार जब परिवार के लोग काम पर थे, तो उसने 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।



वहीं, जब बच्ची की चीखें निकलीं, तो परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने ताऊ को रंगे हाथों पकड़ लिया। पिता ने बताया कि आरोपी पहले भी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के साथ ऐसी ही घिनौनी हरकत कर चुका था, लेकिन बदनामी के डर से वे चुप रहे।



पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। सदर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा, जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ताऊ को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है।



एसएचओ ने इस घटना को "शर्मनाक" बताते हुए कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और लोग सदमे में हैं।