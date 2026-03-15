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पेरिस में आमने-सामने अमेरिका और चीन, ट्रंप की बीजिंग यात्रा की तैयारी

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 05:51 PM

us china trade talks open in paris paving way for trump xi summit

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता पेरिस में शुरू हुई, जिसका नेतृत्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उपप्रधानमंत्री हे लिफेंग कर रहे हैं। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा और शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता की...

 International Desk: दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अहम व्यापार वार्ता रविवार को पेरिस में शुरू हो गई।इन बातचीतों का नेतृत्व अमेरिका के ट्रेजरी सचिव Scott Bessent और चीन के उपप्रधानमंत्री He Lifeng कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक आने वाले दिनों में होने वाली Donald Trump और Xi Jinping की संभावित शिखर वार्ता की तैयारी मानी जा रही है।
 

व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच चीन की यात्रा कर सकते हैं। यदि यह यात्रा होती है तो यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले वह 2017 में राष्ट्रपति रहते हुए बीजिंग गए थे। अमेरिका और चीन के बीच पिछले वर्षों में टैरिफ युद्ध के कारण व्यापारिक संबंधों में भारी तनाव रहा है। हालांकि पिछले साल दक्षिण कोरिया के Busan में हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने एक साल के लिए व्यापार युद्ध पर विराम देने पर सहमति जताई थी।


इसके बावजूद कई मुद्दे अब भी विवाद का कारण बने हुए हैं, जिनमें शामिल हैं  अमेरिकी टैरिफ जांच, व्यापार असंतुलन तकनीकी प्रतिस्पर्धा, ईरान संकट भी चर्चा का विषय बैठक में मध्य-पूर्व की स्थिति भी चर्चा का विषय बन सकती है, खासकर Iran से जुड़े संघर्ष और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताओं पर। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि दुनिया के कई देश, जिनमें चीन भी शामिल है, Strait of Hormuz को सुरक्षित और खुला रखने के लिए नौसैनिक सहयोग दें।

 

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फ्रांसीसी बैंक Natixis के अर्थशास्त्री Gary Ng के अनुसार पेरिस में हो रही यह बैठक ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन से पहले सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देश अपने मतभेदों को किस तरह संभालते हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने कहा था कि यह साल अमेरिका-चीन संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और उच्चस्तरीय बैठकों का एजेंडा पहले ही तय हो चुका है।

  

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