ताइवान राष्ट्रपति का अफ्रीका दौरा अचानक रद्द, तीन देशों ने बिना सूचना रोक दी एंट्री ! चीन ने दी शाबाशी

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का अफ्रीका दौरा रद्द हो गया, क्योंकि सेशेल्स, मॉरीशस और मेडागास्कर ने चीन के दबाव में फ्लाइट परमिशन रद्द कर दी। ताइवान ने इसे “आर्थिक दबाव” बताया, जबकि चीन ने इसे “वन-चाइना पॉलिसी” का पालन बताया।

International Desk: चीन के कारण ताइवान के राष्ट्रपति ने इस हफ़्ते होने वाला अफ़्रीका का अपना दौरा टाल दिया है। चीन के दबाव के बाद तीन देशों ने उन्हें अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति वापस ले ली है। यह जानकारी मंगलवार को उनके कार्यालय ने दी। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते 22 से 26 अप्रैल तक एस्वातिनी का दौरा करने वाले थे। एस्वातिनी अफ़्रीका में ताइवान का एकमात्र बचा हुआ कूटनीतिक सहयोगी देश है। लेकिन, राष्ट्रपति के महासचिव पैन मेंग-एन ने ताइपे में पत्रकारों को बताया कि इस मार्ग पर पड़ने वाले द्वीपीय देशों ने उड़ान की अनुमति रद्द कर दी। पैन ने कहा, "सेशेल्स, मॉरीशस और मेडागास्कर द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के उड़ान की अनुमति रद्द करना, असल में चीनी अधिकारियों के भारी दबाव का नतीजा था, जिसमें आर्थिक दबाव भी शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा कि चीन का यह कथित दबाव "दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है, यह क्षेत्रीय यथास्थिति को बिगाड़ता है और ताइवान के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।" चीन, स्व-शासित ताइवान को अपना ही एक अलग हुआ प्रांत मानता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर वह ताक़त के दम पर वापस लेने का दावा करता है। साथ ही, वह उन देशों को ताइपे के साथ औपचारिक संबंध रखने से रोकता है जिनके साथ उसके अपने कूटनीतिक संबंध हैं।चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह इन देशों के इस कदम की "तारीफ़" करता है। बयान में कहा गया कि "संबंधित देशों द्वारा 'एक-चीन सिद्धांत' का पालन करना अंतरराष्ट्रीय क़ानून के पूरी तरह अनुरूप है।" यह बात ताइवान पर बीजिंग के दावों के संदर्भ में कही गई थी।

मॉरीशस सरकार, सेशेल्स सरकार और मेडागास्कर के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोधों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।एस्वातिनी की सरकार ने एक बयान में कहा कि उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि लाई उनका दौरा नहीं कर पाए, लेकिन इससे "हमारे लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।"पिछले कुछ वर्षों में, बीजिंग ने ताइवान के कूटनीतिक सहयोगियों को अपने पाले में लाने का अभियान तेज़ कर दिया है। वह अक्सर कम विकसित देशों में बुनियादी ढाँचे और अन्य परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद देकर ऐसा करता है।

अब ताइपे के केवल 12 देशों के साथ ही कूटनीतिक संबंध बचे हैं, और इनमें से लगभग सभी देश लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के छोटे राष्ट्र हैं। हाल ही में, प्रशांत महासागर के द्वीप देश नौरू ने जनवरी 2024 में ताइवान से अपना राजनयिक समर्थन हटाकर चीन को दे दिया; इससे पहले 2023 में होंडुरास और 2021 में निकारागुआ भी ऐसा ही कदम उठा चुके थे।किसी ताइवानी राष्ट्रपति की एस्वातिनी की आखिरी यात्रा 2023 में हुई थी, जब पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने 12 लाख की आबादी वाले इस दक्षिणी अफ्रीकी देश का दौरा किया था और वहां के राजा मस्वाती III से मुलाकात की थी।