IMD Alert: इस राज्य के लोग हो जाएं सावधान! जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 24 Aug, 2025 10:10 AM

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई मध्यम से तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी लेकिन कई इलाकों में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी कर दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है और इसके...

नेशनल डेस्क। शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई मध्यम से तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी लेकिन कई इलाकों में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी कर दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है और इसके लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है।

बारिश के बाद सड़कों पर मुसीबत

आईएमडी के अनुसार दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र, सफदरजंग में शनिवार शाम 5:30 बजे तक 24.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड पर 27 मिलीमीटर और पालम में 16.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश की वजह से उत्तर, मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जलभराव की कम से कम 10 शिकायतें मिली थीं जिनमें से ज्यादातर को एक घंटे के अंदर ही ठीक कर दिया गया।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

आईएमडी ने लोगों को संभावित खतरों से आगाह किया है जैसे:

➤ सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक जाम

➤ खड़ी फसलों और बाग-बगीचों को नुकसान

➤ कच्चे मकानों, दीवारों और झुग्गियों को मामूली क्षति

विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे पेड़ों के नीचे और जल निकायों के पास खड़े होने से बचें। साथ ही बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है।

तापमान और वायु गुणवत्ता

बारिश के कारण शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से थोड़ा कम है। अच्छी बात यह है कि बारिश के बाद शहर की हवा साफ हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार शाम 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 93 रहा जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है।

