अनुवादक के अटके सुर, तो पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा: ब्रिटिश पीएम बोले- हम एक-दूसरे को समझते हैं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवालों और नेताओं के जवाबों का अनुवाद किया जा रहा था, तभी एक महिला अनुवादक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करते समय थोड़ी अटक गईं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत और बड़े ही सहज भाव से कहा, "कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए... हम बीच-बीच में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।"

#WATCH | "Don't bother, we can use English words in between. Don't worry about it," says PM Narendra Modi candidly as translations for questions and answers were made at their press statement and the journalists' questions that followed.



"I think we understand each other well,"… pic.twitter.com/VUe2wqQllG — ANI (@ANI) July 24, 2025