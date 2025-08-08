जिस दिन मैं अपने पर आ गई न... उस दिन तेरे टुकड़े कर दूंगी, जेल मंजूर: कैमरे पर पति को कत्ल की धमकी देती पत्नी का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल कर रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी है, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा ज़हर है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मामला घरेलू विवाद का प्रतीत...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल कर रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी है, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा ज़हर है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मामला घरेलू विवाद का प्रतीत होता है, लेकिन पत्नी का अपने पति के खिलाफ इस कदर गुस्से में आना और कैमरे के सामने उसे कत्ल की खुली धमकी देना—यह देखकर हर कोई सकते में है।

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में महिला एक साधारण घर के बेडरूम में बैठी है, उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा है। चेहरे पर ममता का भाव तो है, लेकिन उसकी भाषा में खौफनाक इरादे झलकते हैं। महिला सीधे कैमरे की तरफ देखकर अपने पति को धमकाते हुए कहती है: जिस दिन मैं अपने पर आ गई न... उस दिन तेरे ऐसे टुकड़े कर दूंगी कि लोग देखेंगे... छिपकर नहीं, कैमरे पर करूंगी... जेल मंजूर है, उम्रकैद मंजूर है, लेकिन तुझे तेरी औकात दिखा दूंगी।

इस वीडियो को देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि ये कोई टीवी ड्रामा नहीं, बल्कि असल जिंदगी की तस्वीर है। पति वीडियो में शांत बैठा नजर आता है और कुछ नहीं बोलता, ऐसा लगता है कि वह इस बातचीत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है।

हिंसा की धमकी या पागलपन की हद?

महिला की भाषा में सिर्फ क्रोध नहीं है, बल्कि एक खतरनाक सनक दिखती है। यह कोई सामान्य गुस्सा नहीं, बल्कि ऐसा अंदाज़ है जो किसी बड़े हादसे का इशारा करता है। वीडियो में बार-बार वह जेल जाने की बात कहती है और खुलेआम हत्या की धमकी देती है, जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं होगा।

बच्चे के सामने ज़हर भरी बातें

सबसे दुखद पहलू यह है कि पूरा घटनाक्रम एक मासूम बच्चे की मौजूदगी में हो रहा है। बच्चा मां की गोद में है, और मां अपने पति को जान से मारने की धमकी दे रही है। यह दृश्य हर संवेदनशील व्यक्ति के दिल को झकझोर देता है—कैसा माहौल इस बच्चे को मिल रहा है? यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। पोस्ट होते ही यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, हजारों ने लाइक और शेयर किया।

यूजर्स के कुछ रिएक्शन:

"भाई रिकॉर्डिंग बचा ले या अपनी जान!"

"अब मर्डर लाइव होगा क्या?"

"ये डोमेस्टिक वायलेंस का रिवर्स वर्जन है!"

"महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये पागलपन नहीं चलेगा!"

