क्या Diabetes की दवाओं से मिल सकता है हमेशा के लिए छुटकारा? नॉर्मल शुगर देखकर छोड़ दी है दवा तो यह लापरवाही...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 24 Feb, 2026 03:26 PM

Diabetes Medication Risks : भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाता है। यहां करोड़ों लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है रोज़ाना दवाइयों और अनुशासन का पालन करना। अक्सर मरीज अपनी रिपोर्ट नॉर्मल आते ही या दवाइयों से थककर उन्हें अचानक बंद कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फैसला आपको कोमा या मौत के करीब ले जा सकता है? आइए समझते हैं डायबिटीज दवाओं के पीछे का पूरा विज्ञान।

दवा बंद करना क्यों है खतरनाक?

रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज की दवा अचानक बंद करना एक सुरक्षित कदम नहीं है। अधिकांश लोग यह गलती तब करते हैं जब उनका ब्लड शुगर लेवल सही दिखने लगता है। सच तो यह है कि शुगर लेवल इसलिए नॉर्मल है क्योंकि दवा अपना काम कर रही है इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी जड़ से खत्म हो गई है।

अचानक दवा छोड़ने के गंभीर परिणाम

जैसे ही आप दवा बंद करते हैं शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कुछ ही घंटों या दिनों में तेजी से बढ़ सकता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया (Hyperglycemia) कहा जाता है।

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम

टाइप-1 डायबिटीज: इसमें अचानक इंसुलिन बंद करना सबसे खतरनाक है। इससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस (DKA) हो सकता है। इसमें शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जगह फैट जलाने लगता है जिससे खून में जहरीले कीटोन एसिड जमा हो जाते हैं। यह स्थिति मरीज को कोमा में भेज सकती है। टाइप-2 डायबिटीज: यहां दवा छोड़ने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे भविष्य में आपको और भी ज्यादा पावर वाली दवाओं (Heavy Dosage) की जरूरत पड़ सकती है।

क्या दवा कभी बंद हो सकती है? (डायबिटीज रिवर्सल)

हां यह मुमकिन है लेकिन इसके कुछ कड़े नियम हैं: