क्या आपने कभी सोचा है? पुरुषों के शरीर में निपल्स का आखिर काम क्या है?

why do men have nipples: इंसानी शरीर प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वह यह कि जब पुरुष स्तनपान नहीं कराते, तो उनके शरीर में निपल्स क्यों होते हैं? क्या यह विकासवाद (Evolution) की कोई चूक है या इसके पीछे कोई गहरा जैविक कारण है? चलिए, विज्ञान की परतों को खोलते हैं और जानते हैं इस "बेकार" लगने वाले अंग का दिलचस्प सच।

1. सब कुछ 'ब्लूप्रिंट' का खेल है: गर्भ में शुरुआती विकास

पुरुषों में निपल्स की कहानी गर्भधारण के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जब एक भ्रूण विकसित होना शुरू होता है, तो पहले 6 से 7 हफ्तों तक वह न तो नर होता है और न ही मादा। इस शुरुआती चरण में सभी भ्रूण एक ही 'जेनेटिक ब्लूप्रिंट' का पालन करते हैं।

इसी दौरान शरीर के बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है, जिसमें निपल्स भी शामिल हैं। चूंकि निपल्स का निर्माण उस समय हो जाता है जब लिंग का निर्धारण (Gender differentiation) शुरू भी नहीं हुआ होता, इसलिए ये शरीर का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं।





2. Y- क्रोमोसोम की एंट्री: जब रास्ते अलग होते हैं

भ्रूण के विकास के लगभग सातवें हफ्ते के बाद Y-क्रोमोसोम अपनी भूमिका निभाना शुरू करता है। यह क्रोमोसोम टेस्टोस्टेरॉन जैसे पुरुष हार्मोन के उत्पादन को सक्रिय करता है, जिससे टेस्टेस (Testes) और अन्य पुरुष अंगों का विकास होता है।

लेकिन यहां एक पेंच है: जब तक टेस्टोस्टेरॉन शरीर में बदलाव लाना शुरू करता है, तब तक निपल्स अपनी जगह बना चुके होते हैं। चूंकि ये पुरुष शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए प्रकृति ने इन्हें हटाने के लिए विकास की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया।

3. वेस्टिजियल अंग: शरीर के 'रिटायर्ड' हिस्से

वैज्ञानिक नजरिए से पुरुषों के निपल्स को 'वेस्टिजियल ऑर्गन' (Vestigial Organs) की श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब है शरीर के वे हिस्से जो पूर्वजों में कभी काम के थे या विकास के दौरान अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। मशहूर वैज्ञानिक इयान टैटर्सल के अनुसार, ये निपल्स किसी मेटाबॉलिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते, इसलिए ये शरीर में एक "मूक गवाह" की तरह बने रहते हैं।

4. क्या ये किसी काम के हैं?

पुरुषों में स्तन ऊतक (Breast Tissue) और निपल्स होते तो हैं, लेकिन वे सक्रिय नहीं होते। महिलाओं के विपरीत, पुरुषों में वे हार्मोनल बदलाव नहीं होते जो दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, ये पूरी तरह संवेदनशील होते हैं और इनमें रक्त वाहिकाओं व नसों का जाल होता है, लेकिन जैविक रूप से इनका कोई विशेष कार्य नहीं है।

5. शरीर के अन्य 'बेकार' साथी

निपल्स के अलावा हमारे शरीर में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब कोई खास इस्तेमाल नहीं बचा है: