Yamaha Music India Pvt. Ltd. ने ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया

A. R. Rahman और Yamaha Music India की साझेदारी भारत में संगीत शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। ‘Made in India’ पहल के तहत कंपनी युवा कलाकारों को प्रेरित करने, संगीत इकोसिस्टम मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर भारतीय संगीत को...

चेन्नई : ऑस्कर विजेता संगीतकार और विश्व स्तर पर सम्मानित संगीत आइकन ए.आर. रहमान ने भारतीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी यात्रा भारतीय प्रतिभा की वैश्विक क्षमता को दर्शाती है । जो Yamaha Music India की भारत में संगीत संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह साझेदारी Yamaha Music India की भारत के संगीत इकोसिस्टम को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Yamaha Music India के प्रबंध निदेशक, श्री Yamamoto Taketoshi ने कहा:

“संगीत Yamaha के दर्शन का केंद्र है। भारत की समृद्ध संगीत विरासत वैश्विक पहचान की हकदार है। हमारे ‘Made in India’ पहल और ए.आर. रहमान के साथ इस सहयोग के माध्यम से, हम नई पीढ़ी के संगीतकारों को प्रेरित करना और भारत में संरचित संगीत शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं।”

सेल्स यूनिट हेड, श्री Ryoji Maruyama ने कहा:

“हमारा उद्देश्य केवल वाद्य यंत्रों तक सीमित नहीं है। हम कार्यशालाओं, स्कूल सहयोग और ग्रामीण पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से संगीत समुदायों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह साझेदारी हमारे उस विजन को और मजबूत करती है, जिसमें हम हर इच्छुक कलाकार तक संगीत पहुंचाना चाहते हैं।”

ए.आर. रहमान ने कहा:

“मेरी संगीत यात्रा भारत से शुरू होकर वैश्विक मंचों तक पहुंची है। Yamaha हमेशा से सटीकता और विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है। मैं ऐसे ब्रांड से जुड़कर गर्व महसूस कर रहा हूं, जिसकी विरासत संगीत उत्कृष्टता में निहित है और जिसका ‘Made in India’ फोकस गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों को अधिक सुलभ बना रहा है। यदि हम युवा कलाकारों का मार्गदर्शन करें और संगीत शिक्षा को मजबूत करें, तो भारतीय संगीत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है।”

Yamaha Music India:

मार्च 2008 में स्थापित, Yamaha Music India Pvt. Ltd. Yamaha Corporation के वैश्विक समूह का हिस्सा है और भारत में Yamaha के सभी प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों और ऑडियो उत्पादों की पेशकश करता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

कंपनी का दर्शन ग्राहक-केंद्रित प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाएं, नए बाजारों का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा, और ग्राहकों को बेहतर बिक्री पश्चात सेवाएं प्रदान करने पर आधारित है।

भारत में अपने दीर्घकालिक विकास के तहत, Yamaha Music India ‘Made in India’ पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से ऑडियो और संगीत वाद्य यंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

कंपनी ने 2019 से चेन्नई में अपने विनिर्माण संयंत्र के माध्यम से उत्पादन क्षमताओं का विस्तार किया है, जिससे लागत दक्षता, आपूर्ति में तेजी और बाजार की आवश्यकताओं के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

ए.आर. रहमान की प्रेरणादायक यात्रा और ‘Made in India’ पोर्टफोलियो के साथ, Yamaha Music India इस विश्वास को दोहराता है कि महान संगीत अवसर से शुरू होता है। और यह अवसर हर इच्छुक संगीतकार तक पहुंचना चाहिए। Yamaha का दर्शन जीवन को संगीत और ध्वनि के माध्यम से समृद्ध करना है, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और संगीत जीवनभर की यात्रा बन जाता है।

