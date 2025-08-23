'आप जैसे बहुत देखें, तमाशा न बनाइए...' विधायक को डॉक्टर ने दिया जवाब कि मच गया बवाल, Video Viral

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक बेदी राम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के प्रभारी डॉ. योगेंद्र यादव के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना तब हुई जब विधायक बेदी राम ने...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक बेदी राम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के प्रभारी डॉ. योगेंद्र यादव के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना तब हुई जब विधायक बेदी राम ने जखनिया सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और वहां की खराब व्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए।

विधायक ने अस्पताल में कर्मचारियों की गैरहाजिरी, गंदगी, बंद भोजनालय और मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। वायरल वीडियो में विधायक डॉक्टर को फटकारते हुए कहते हैं, "जब सरकार वेतन दे रही है तो मरीजों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिल रहा? अस्पताल को कबाड़खाना बना रखा है।"

<

>

'गुटखा' और 'तमीज' पर बहस

बहस के दौरान विधायक का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर पर गुटखा खाकर बात करने और तमीज न होने का आरोप लगाया। विधायक ने गुस्से में टेबल पर रखी बीपी मशीन और ग्लास तोड़ दिया। उन्होंने मरीजों को अपना नंबर दिया और कहा कि वे सीधे उनसे शिकायत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें- रिसर्च में बड़ा दावा- इंटरमिटेंट फास्टिंग से 135% बढ़ सकता है Heart attack का खतरा

विधायक के इस व्यवहार से डॉक्टर योगेंद्र यादव भी नाराज हो गए। उन्होंने कड़ा जवाब देते हुए कहा, "मैं सरकार की मंशा के अनुरूप काम करता हूं, नाजायज दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए हैं।" डॉक्टर ने यह भी बताया कि सफाई कर्मचारी की कमी के कारण सफाई व्यवस्था खराब है।

ये भी पढ़ें- शर्मनाक घटना! 16 साल की नाबालिग के साथ चलती कार में गैंगरेप, मंदिर में माथा टेककर कार में बिठाया और फिर...

सोशल मीडिया पर बहस, कौन सही कौन गलत?

लगभग तीन मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग विधायक के गुस्से और बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अस्पताल की खराब हालत पर सवाल उठाना उनका अधिकार है।

इस घटना के बाद, विधायक ने उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक से डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने की बात कही है। यह भी बताया जा रहा है कि विधायक बेदी राम का विवादों से पुराना नाता रहा है, वे पहले भी पेपर लीक जैसे मामलों में आरोपों का सामना कर चुके हैं।