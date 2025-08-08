Main Menu

  • भारत का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर धूम मचाने को तैयार, कीमत जानकर हो जाएगें हैरान, जानें डिटेल्स

Edited By Shubham Anand,Updated: 08 Aug, 2025 04:12 PM

zelo electric launches affordable knight plus electric scooter india

नेशनल डेस्क: भारतीय बाजार में घरेलू स्टार्टअप Zelo Electric ने अपना नया और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर Knight+ लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि Knight+ भारत का अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें सभी जरूरी स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं, जो आमतौर पर महंगे स्कूटर्स में मिलते हैं। इसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम बजट में बेहतर परफॉर्मेंस और फीचर्स से भरपूर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं।

कीमत और फीचर्स
Knight+ की एक्स-शोरूम कीमत मात्र 59,990 रुपये रखी गई है। इस कीमत में हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप्स और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी भी दी गई है, जिससे इसे चार्ज करना और मेंटेन करना बेहद आसान हो जाता है। Knight+ छह अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है, जिनमें ग्लॉसी व्हाइट, ग्लॉसी ब्लैक और डुअल-टोन फिनिश प्रमुख हैं, जो खासकर युवाओं को आकर्षित करेंगे।

बैटरी, रेंज और टॉप स्पीड
Knight+ में 1.8kWh की पोर्टेबल LFP बैटरी लगी है, जो कंपनी के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 55 किमी/घंटा है, जो इसे शहर के रोज़मर्रा के कम्यूट के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है। यह स्कूटर उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, जो बढ़ती ईंधन कीमतों से परेशान होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ना चाहते हैं।

डिलीवरी और बुकिंग
Knight+ की डिलीवरी 20 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इसकी प्री-बुकिंग देशभर के Zelo डीलरशिप्स पर जारी है। कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है।

Zelo Electric के को-फाउंडर मुकुंद बहेती ने लॉन्च के मौके पर कहा, "Knight+ सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, बल्कि यह भारत में स्मार्ट और स्वच्छ मोबिलिटी को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारा उद्देश्य है कि आम आदमी को भी किफायती कीमत में प्रीमियम क्वालिटी और एडवांस फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलें। Knight+ इसी सोच के साथ तैयार किया गया है।"

