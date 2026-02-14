Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IND vs PAK : महामुकाबले से घबराया पाकिस्तान! 2 दिन पहले ही शुरू किया ये काम

IND vs PAK : महामुकाबले से घबराया पाकिस्तान! 2 दिन पहले ही शुरू किया ये काम

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 12:05 AM

ind vs pak pakistan started preparations 2 days in advance

क्रिकेट प्रेमियों की नजरें जिस मुकाबले पर टिकी हैं, वह घड़ी अब करीब है। टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को ग्रुप-ए के तहत भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। दोनों देशों के बीच होने वाला हर मैच अपने आप में हाई-वोल्टेज माना जाता है, लेकिन हाल के...

नेशनल डेस्क : क्रिकेट प्रेमियों की नजरें जिस मुकाबले पर टिकी हैं, वह घड़ी अब करीब है। टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को ग्रुप-ए के तहत भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। दोनों देशों के बीच होने वाला हर मैच अपने आप में हाई-वोल्टेज माना जाता है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद इस बार उत्सुकता और भी बढ़ गई है।

कोलंबो में होगा महामुकाबला

यह मैच ICC Men's T20 World Cup के दौरान India national cricket team और Pakistan national cricket team के बीच R. Premadasa Stadium में खेला जाएगा। कुछ दिन पहले तक मुकाबले के आयोजन पर अनिश्चितता बनी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बहिष्कार की घोषणा ने स्थिति को जटिल बना दिया था। हालांकि कूटनीतिक और बोर्ड स्तर की बातचीत के बाद विवाद सुलझ गया और अब दोनों टीमें मैदान पर उतरने को तैयार हैं।

पाकिस्तान की पहले से तैयारी

पाकिस्तानी टीम ने मैच से दो दिन पहले ही कोलंबो में नेट सत्र शुरू कर दिया। शुक्रवार को पूरी टीम ने प्रेमदासा स्टेडियम में अभ्यास किया और परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति पर काम किया। चूंकि पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में ही खेल रहा है, इसलिए उसे यात्रा नहीं करनी पड़ी और उसे पिच तथा मौसम के साथ तालमेल बैठाने का अतिरिक्त समय मिला।

भारत की चुनौती

दूसरी ओर भारतीय टीम ने अपना पिछला मुकाबला दिल्ली में खेला था और शुक्रवार शाम को कोलंबो के लिए रवाना हुई। यात्रा के कारण टीम को उसी दिन अभ्यास का अवसर नहीं मिला। भारत शनिवार, 14 फरवरी को पहली बार प्रेमदासा में अभ्यास करेगा। भारतीय टीम हालिया प्रदर्शन के आधार पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान घरेलू परिस्थितियों जैसी अनुकूलता का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

और ये भी पढ़े

फिटनेस पर निगाह

भारतीय खेमे में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर सबकी नजर रहेगी। टीम प्रबंधन के मुताबिक वह अब लगभग फिट हैं, लेकिन अंतिम निर्णय शनिवार के अभ्यास सत्र के बाद लिया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!