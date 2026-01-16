SGPC ने पास किया निंदा प्रस्ताव, आतिशी के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

गुरु साहिब के खिलाफ आतिशी द्वारा की गई टिप्पणी की हर ओर निंदा हो रही है तो इसी बीच एस.जी.पी.सी. ने की आंतरिक कमेटी की मीटिंग हुई है।

पंजाब डेस्क : गुरु साहिब के खिलाफ आतिशी द्वारा की गई टिप्पणी की हर ओर निंदा हो रही है तो इसी बीच एस.जी.पी.सी. की आंतरिक कमेटी की मीटिंग हुई है। इस दौरान एस.जी.पी.सी. ने आतिशी पर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए हैं।

एस.जी.पी.सी. की आतंरिक कमेटी ने आतिशी के दिए गए विवादित बयान पर निंदा प्रस्ताव पास किया है। आंतरिक कमेटी ने फैसला लिया है कि आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान देकर आप ने अपनी घटिया मानसिकता का प्रगटावा किया है। वहीं आंतरिक कमेटी में वीडियो को लेकर जो फॉरेंसिक जांच चल रही है इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here