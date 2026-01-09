Main Menu

आतिशी मामले में FIR दर्ज होने के बाद भाजपा विधायक कपिल मिश्रा आए सामने, टवीट कर दिया यह जवाब

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 08:20 PM

after an fir was registered in the atishi case

आतिशी मामले में जालंधर में दर्ज एफ.आई.आर. के बाद दिल्ली के भाजपा विधायक कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। कपिल मिश्रा ने टवीट के माध्यम से कहा है कि ''केजरीवाल जी , आपकी FIR और पुलिस का डर हमें डरा नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है...

पंजाब डैस्क : आतिशी मामले में जालंधर में दर्ज एफ.आई.आर. के बाद दिल्ली के भाजपा विधायक कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। कपिल मिश्रा ने टवीट के माध्यम से कहा है कि ''केजरीवाल जी , आपकी FIR और पुलिस का डर हमें डरा नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है और सारी दुनिया ने वीडियो सुना है, उस दिन से आतिशी ने विधानसभा में आने की हिम्मत नहीं की जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार बुलाया। पंजाब पुलिस पंजाब के अपराधों की जांच छोड़कर आपके नेता विपक्ष द्वारा हुए अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रहीं है। आतिशी ने गुनाह किया लेकिन उन्हें बचाकर आप उससे भी बड़ा पाप कर रहें हैं''

बता दें कि जालंधर पुलिस ने आतिशी के वीडियो को तोड़-मरोड़ कर तथा तकनीकी रूप से बदलकर गलत ढंग से अपलोड एवं प्रसारित करने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्योंकि उक्त वीडियो कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से शेयर हुई है। जिसकी फोरेंसिक जांच करने के बाद जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

