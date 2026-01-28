Air India की लैंडिंग हुई फेल, यात्रियों की थमी सांसे, सुखजिंद्र रंधावा भी थे विमान में मौजूद

जयपुर एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान तकनीकी दिक्कत का सामना करते हुए रनवे को छूने के बाद दोबारा आसमान में टेकआफ कर गई। विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे। गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ और तत्परता से...

पंजाब डैस्क : जयपुर एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान तकनीकी दिक्कत का सामना करते हुए रनवे को छूने के बाद दोबारा आसमान में टेकआफ कर गई। विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे। गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। विमान में पंजाब से कांग्रेसी नेता सुखजिंद्र रंधावा भी मौजूद थे, वो भी इस हादसे में बाल बाल बचे हैं।

जानकारी के अनुसार, यह फ्लाइट दिल्ली से जयपुर आ रही थी और निर्धारित समय पर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। जैसे ही विमान रनवे पर लैंडिंग के लिए नीचे आया, उसी दौरान अचानक तकनीकी समस्या सामने आ गई। बताया जा रहा है कि विमान के पहिए जमीन को छूते ही पायलट को स्थिति सामान्य न लगने पर तुरंत दोबारा टेकऑफ जैसा कदम उठाना पड़ा।



घटना के तुरंत बाद जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अलर्ट मोड पर आ गए। विमान को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाकर दोबारा लैंडिंग की तैयारी की गई। तकनीकी जांच और एहतियाती प्रक्रिया के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, रनवे और एयरक्राफ्ट दोनों की जांच की जा रही है ताकि तकनीकी खामी का सटीक कारण पता लगाया जा सके। विमानन सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार कर रही हैं।