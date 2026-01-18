राजा साहिब के दरबार से बाजवा का हमला, CM मान पंजाब की भावनाओं से खेल रहे

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो गलती राजा साहिब जी के दरबार के बारे में गलत और गुमराह करने वाली जानकारी दे कर की है।

नवांशहर (ब्रह्मपुरी) : गांव मजारा नौ आबाद का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान रसोखाना श्री नाभ कमल राजा साहिब में आज पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, बलविंदर सिंह धालीवाल विधायक फगवाड़ा, विक्रमजीत सिंह चौधरी विधायक फिल्लौर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस अजय मंगूपुर साथियों समेत धन धन श्री नाभ कंवल राजा साहिब जी के दरबार में नतमस्तक हुए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो गलती राजा साहिब जी के दरबार के बारे में गलत और गुमराह करने वाली जानकारी दे कर की है। उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध व निंदा करती है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बाजवा ने कहा कि धार्मिक मामले किसी भी धर्म के हो, सरकार को उससे गुरेज करना चाहिए, लेकिन यह दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने माघी मेले के दौरान इस धार्मिक स्थान संबंधी पावन स्वरुपों के संबंध में बयान दिया, यह बहुत गैर जिम्मेदाराना है।

बाजवा ने कहा कि अगर आरोप लगाए गए हैं, तो वे गलत भी साबित हुए हैं। बाजवा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, यहां आपसी भाईचारे की सख्त जरूरत है। जो भी मुख्यमंत्री हो, उसे बहुत शिष्टाचार और समझदारी से बोलना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर झूठे आरोप लगाना पंजाब की भावनाओं के साथ खेलने की चाल है। बाजवा ने कहा कि पंजाब के पिछले इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। पंजाब के पिछले घाव अभी तक भरे नहीं हैं। सीएम ने नए घाव देना शुरू कर दिया है, जो गैर-जिम्मेदाराना है।

जब पत्रकारों ने बाजवा से कोई और राजनीतिक सवाल पूछना चाहा, तो उन्होंने कहा कि वह अपने साथियों के साथ इस स्थान पर नतमस्तक होने आए हैं क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी धार्मिक स्थान पर राजनीतिक बयानबाजी करना ठीक नहीं समझते। इस मौके पर बाजवा और जिला अध्यक्ष अजय मंगूपुर ने स्थानीय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों से भी बात की। उन्होंने उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी श्रद्धा के साथ हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और अजय मंगूपुर जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी की प्रबंधन कमेटी राजा साहिब को भी हर संभव सहयोग देने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर पंजाब केसरी से बात करते हुए अजय मंगूपुर जिला अध्यक्ष ने सीएम भगवंत मान के गैर-जिम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा की।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here