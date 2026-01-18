Main Menu

भाजपा वफद ने पंजाब राज्यपाल से की मुलाकात, DGP को तलब करने पर दिया जोर

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 03:37 PM

bjp leaders meet punjab governor

पंजाब भाजपा के सीनियर लीडरशिप के एक वफद ने रविवार को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राज्य की गरमायी समस्याओं को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा।

जालंधर/चंडीगढ़ : पंजाब भाजपा के सीनियर लीडरशिप के एक वफद ने रविवार को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राज्य की गरमायी समस्याओं को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ चुका है और पंजाब गैंगस्टरों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है।

लॉ एंड ऑर्डर और गैंगस्टरवाद

भाजपा ने चिंता जताई कि राज्य में रोजाना हत्याएं हो रही हैं और फिरौती के कॉल आ रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से मांग की कि इस मामले में DGP और गृह मंत्री को तलब किया जाए और पूछा जाए कि वे इन हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसकी तुलना इमरजेंसी से करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई थीं और ऐसे हालात चीन जैसे गैर-लोकतांत्रिक देशों में होते हैं।

साथ ही भाजपा नेता केवल ढिल्लों ने ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लुधियाना के शेरेवाल गांव में एक मां ने भी नशे की वजह से अपना छठा बेटा खो दिया। उन्होंने कहा कि नशा रोकने के सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वफद ने आतिशी वीडियो केस में पंजाब सरकार की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि प्रशासन का इस्तेमाल पर्सनल सियासत के लिए किया जा रहा है।

यहां आपको बता दें कि यह मीटिंग स्टेट प्रधान सुनील जाखड़ की लीडरशिप में होनी थी, लेकिन खराब सेहत के कारण फोर्टिस अस्पताल में उपचाराधीन होने के कारण वे शामिल नहीं हो सके। इसी तरह, कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे मलेरकोटला में एक रैली में शामिल होने गए थे। भाजपा नेताओं ने साफ किया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर राज्य की संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पंजाब में हालात और खराब हो रहे हैं।

