पंजाब को केंद्र सरकार का तोहफा! 2 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

लुधियाना/चंडीगढ़ (हितेश/अंकुर): केंद्र सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए दोराहा और धुरी में दो अहम रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ आवाजाही आसान होगी बल्कि पंजाब की आर्थिक तरक्की की रफ्तार भी तेज होगी।

मंत्री बिट्टू ने कहा कि दिल्ली से अमृतसर साहिब से जोड़ने वाली मेन लाइन पर स्थित दोराहा रेलवे ओवर ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 70 करोड़ रुपये है। वहां ठेकेदार ने मशीनरी सहित अपना काम शुरू कर दिया है। इस पुल के बनने से मालवा के लोगों और चंडीगढ़, रोपड़ या श्री आनंदपुर साहिब जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके साथ ही रवनीत बिट्टू ने धुरी के लोगों को बधाई दी और कहा कि वहां 54 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल की जी.ए.डी. मंजूर कर दी गई है और कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने जसविंदर और भाजपा टीम की तारीफ की जो पिछले चार दिनों से धुरी में भूख हड़ताल पर हैं।

बिट्टू ने सीनियर नेताओं को मौके पर जाकर जूस या नारियल पानी पिलाकर इस भूख हड़ताल को खत्म कराने का निर्देश दिया। रवनीत बिट्टू ने इशारा किया कि इन प्रोजेक्ट्स में "गहरी राजनीति" की वजह से देरी हो रही है, जिसके बारे में वह फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि कभी-कभी समय पर समस्याओं का समाधान हो जाता है और अब वह समय आ गया है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए पूरी BJP टीम और लोकल संगठनों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने लगातार तालमेल बनाए रखा।

गौरतलब है कि जसविंदर सिंह पिछले चार दिनों से धुरी में ओवरब्रिज की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे, जिसे लोकल संगठनों और पूरी BJP टीम ने सपोर्ट किया। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद BJP के सीनियर नेता मौके पर पहुंचे और भूख हड़ताल खत्म करवाई।

