Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | स्पष्टीकरण देने श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे CM भगवंत मान

स्पष्टीकरण देने श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे CM भगवंत मान

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 12:12 PM

cm bhagwant mann reached sri akal takht sahib

मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को  स्पष्टीकरण देने सचिवालय पहुंचे हैं।

अमृतसर (सरबजीत): मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को  स्पष्टीकरण देने सचिवालय पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद स्पष्टीकरण देने सचिवालय पहुंचे। इस दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के निर्देश पर तैयारियां कर ली गई हैं। सचिवालय आमतौर पर सुबह 9.30 बजे खुलता है। जत्थेदार की मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए स्पेशल स्टाफ की तैनाती समेत सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। माथा टेकने की रस्म अदा करने के बाद वह काले रंग का बैग लेकर अकाल तख्त सचिवालय पहुंचे। इसी दौरान अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज भी सचिवालय में उपस्थित हो गए हैं। वहीं इस दौरान अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर और DC दलविंदर जीत भी पहुंच गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के सुबह करीब 11 बजे अकाल तख्त साहिब सचिवालय पहुंचे है। हालांकि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा था कि मुख्यमंत्री शाम 4.30 बजे सचिवालय पहुंचें, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्होंने इस दिन के लिए इंतजाम कर लिए हैं। मैंने अपने सभी काम कैंसिल कर दिए हैं और 15 जनवरी का पूरा दिन इसके लिए लगा दिया है। लापता सरूपों की तलाश के सबूत पेश करने और सफाई देने के लिए।

गौरतलब है कि श्री अकाल तख्त ने कहा था कि भगवंत मान का समय सुबह 10 बजे से बदलकर शाम 4:30 बजे कर दिया गया है, लेकिन जत्थेदार को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा था कि 15 जनवरी को मेरा कोई और काम नहीं है, मैंने राष्ट्रपति के ऑफिस को भी बता दिया है। आपके आदेश के अनुसार 15 जनवरी का दिन पूरी तरह से श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित है। समय बदलने के बारे में मेरी या ऑफिस की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर या बयान जारी नहीं किया गया है। मैं 15 जनवरी को सुबह 10 बजे विनम्रता के साथ मौजूद रहने के लिए तैयार हूं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!