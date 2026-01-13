CM Mann के श्री अकाल तख्त सचिवालय में स्पष्टीकरण का बदला समय, पढ़ें...

Edited By Kamini, Updated: 13 Jan, 2026 12:22 PM

श्री अकाल तख्त में आज मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

अमृतसर: श्री अकाल तख्त में आज मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्पष्टीकरण का समय बदल दिया है। पहले यह समय सुबह 10 बजे था, जिसे बदलकर शाम 4.30 बजे कर दिया गया है।

श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि जत्थेदार गड़गज के आदेश के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के उस दिन के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए 15 जनवरी 2025 को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में स्पष्टीकरण देने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक कर दिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here