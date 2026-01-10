आतिशी मामले में विधायक खैहरा व परगट पर FIR को लेकर भड़की कांग्रेस, बाजवा बोले…

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 10 Jan, 2026 12:28 AM

डैस्क : आतिशी मामले में अब राजनीतिक माहौल गरमा गया है तथा एक के बाद एक राजनीतिक नेता इसमें उतर पड़े हैं। अब कांग्रेसी नेता प्रताप बाजवा का भी इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। बाजवा ने एक टवीट के जरिए कहा है ''जालंधर पुलिस द्वारा कांग्रेस विधायकों @PargatSOfficial और @SukhpalKhaira के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राज्य सत्ता का खुला दुरुपयोग है और एक गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की शर्मनाक कोशिश है।

@AAPPunjab नेतृत्व ने डराने-धमकाने और राजनीतिक बदले का कायराना रास्ता चुना है।

मुख्यमंत्री @Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब पुलिस का इस्तेमाल राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने के बजाय विपक्षी विधायकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है: डराने-धमकाने से हमारा संकल्प नहीं टूटेगा।''