आतिशी मामले में जालंधर पुलिस की FIR पर दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने खड़े किए सवाल, मामला उलझा

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:14 AM

delhi assembly speaker raises questions regarding jalandhar police s fir in the

आतिशी मामले में अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, कहा है कि "यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है क्योंकि यह वीडियो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आप...

पंजाब डैस्क : आतिशी मामले में अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि "यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है क्योंकि यह वीडियो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आप दिल्ली विधानसभा की रिकॉर्डिंग की जांच किस आधार पर कर सकते हैं? आप इसे FIR दर्ज करने का आधार कैसे बना रहे हैं?... हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे..." । उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पूरे मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी को यह इजाजत ही नहीं है कि वह दिल्ली विधानसभा के अंदर रिकार्डिंग कर सके। 

गौरतलब है कि इस मामले में जालंधर पुलिस की तरफ से एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा स्पीकर के इस बयान ने इस एफ.आई.आर. को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जालंधर पुलिस की तरल से दर्ज इस एफ.आई.आर. में भाजपा विधायक कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाया गया था, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने यह बात साफ कर दी है कि यह वीडियो दिल्ली विधानसभा की प्रापर्टी है तथा उस पर कोई भी अन्य जांच या टिप्पणी नहीं कर सकता। 

गौरतलब है कि पंजाब पुलिस की तरफ सेकई एफ.आई.आर. के बाद भाजपा विधायक कपिल मिश्रा का भी बयान  आया था कि यह दिल्ली विधानसभा की वीडियो है। 

