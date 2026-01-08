Main Menu

    3. | सिख गुरुओं के बारे में गलत भाषा बर्दाश्त नहीं, आतिशी को मांगनी चाहिए माफी: ज्ञानी हरप्रीत सिंह

सिख गुरुओं के बारे में गलत भाषा बर्दाश्त नहीं, आतिशी को मांगनी चाहिए माफी: ज्ञानी हरप्रीत सिंह

08 Jan, 2026

giani harpreet singh statement regarding atishi

शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी की विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में कही गई कथित अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है।

पंजाब डेस्क:  शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी की विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में कही गई कथित अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने टिप्पणी को बहुत निंदनीय बताते हुए कहा कि इस मामले में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस बारे में ट्वीट किया और कहा कि सिख गुरुओं के खिलाफ ऐसी भाषा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा को भी चेतावनी दी और उनसे अपनी पार्टी के नेता से तुरंत माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि विधानसभा के अंदर ऐसी टिप्पणी करके वह कानूनी या सार्वजनिक जिम्मेदारी से बच सकती है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस अपमान के खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़कों तक कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।

