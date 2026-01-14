Gold-Silver Rate: बुधवार को सोना-चांदी के दाम जारी, यहां देंखें शहर के ताजा Rate

सोना-चांदी के दामों में आज बुधवार को तेजी देखी गई है।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में आज बुधवार को तेजी देखी गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 145,600 जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 135,410 रिकार्ड गई है। वहीं चांदी 285,700 पर पहुंची है।



वहीं राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमतें 6,000 रुपए उछलकर 2,71,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं जबकि स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के बीच सोना 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने कहा कि चांदी ने लगातार तीसरे दिन अपनी बढ़त जारी रखी और 6,000 रुपए यानी 2.3 प्रतिशत उछलकर 2,71,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों समेत) पर पहुंच गई।



सोमवार को चांदी 15,000 रुपए यानी छह प्रतिशत की जबर्दस्त उछाल के साथ 2,65,000 रुपए प्रति किग्रा के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। यह शुक्रवार को 2,50,000 रुपए प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। मंगलवार की बढ़त के साथ चांदी पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कुल 21,000 रुपए यानी 8.4 प्रतिशत की बड़ी छलांग लगा चुकी है। वर्ष 2026 में अब तक चांदी ने कुल 32,000 रुपए यानी 13.4 प्रतिशत की तेज बढ़त दर्ज की है। यह 31 दिसंबर, 2025 को 2,39,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। इस बीच, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी मंगलवार को 400 रुपए बढ़कर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों को मिलाकर) के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।