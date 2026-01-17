पुलिस की बड़ी सफलता! पठानकोट में हथियारों का जखीरा बरामद

पठानकोट पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है।

बमियाल (हरजिंदर सिंह गोराया): पठानकोट पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

इस संबंध में डीजीपी पंजाब बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने पठानकोट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी 2026 को सीआईए स्टाफ पठानकोट द्वारा नाकाबंदी के दौरान संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को काबू किया गया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सीमा क्षेत्र बमियाल में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां सीमा के नजदीक छिपाकर रखे गए हथियारों के एक जखीरे को बरामद किया गया।

तलाशी के दौरान पुलिस को तीन ए.के.-47 राइफलें, पांच मैगजीन, दो पिस्तौल जिनमें से एक तुर्की निर्मित और एक चीन निर्मित है और विभिन्न कैलिबर के 98 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस मामले में पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

