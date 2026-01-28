Main Menu

सरकारी घर खाली करवाने पर विधायक पठान माजरा ने LIVE होकर घेरा केजरीवाल, दी चेतावनी

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 03:15 PM

mla harmeet singh pathan majra statement

पंजाब पुलिस पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी  के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा से सरकारी घर खाली करा रही है।

पटियाला : पंजाब पुलिस पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी  के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा से सरकारी घर खाली करा रही है। पठान माजरा को MLA होने के नाते पटियाला में सरकारी घर अलॉट किया गया था। पठान माजरा को पटियाला कोर्ट ने रेप केस में भगोड़ा घोषित किया था। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। इससे पहले पुलिस ने MLA से बंगला खाली करने की मांग करते हुए नोटिस लगाया था, लेकिन फिर भी विधायक ने बंगला खाली नहीं किया।
 
विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने सरकारी घर खाली कराने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार और टॉप लीडरशिप के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। विधायक पठान माजरा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूछा, "अगर घर खाली ही करवाना है तो PRTC के पूर्व चेयरमैन रणजोत सिंह हडाना का 5 एकड़ का घर क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है, जहां राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा MLA हूं और लोगों ने मुझे MLA चुना है। मौजूदा MLA का घर खाली नहीं करवाया जा सकता, लेकिन मेरा घर क्यों खाली करवाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है कि वह दिल्ली के कपूरथला हाउस में रह रहे हैं। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा व्यक्ति जो पंजाब और अपने इलाके के हक की बात करता है, वह इन्हें अच्छा नहीं लगता। । आम आदमी पार्टी तानाशाही पर उतर आई है।

मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल को चेतावनी

MLA ने कड़े लहजे में कहा कि राजा-महाराजा भी हमेशा नहीं रहते थे और न ही यह सरकार हमेशा चलेगी। केजरीवाल को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

पठान माजरा ने चुनौती दी कि अगर उन्हें घर खाली करना है तो पहले उन्हें पार्टी से निकाला जाए या सस्पेंड किया जाए। उनके मुताबिक, जब उनका MLA टर्म खत्म होगा तो वे खुद ही घर छोड़ देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने ही सर्वे करके उन्हें टिकट दिया था।

समर्थकों से साथ आने की अपील

अपने परिवार की मदद करने और सरकार का विरोध करने के लिए उन्होंने सभी भाई-बहनों, सरपंचों, M.C. और दूसरी पार्टियों (अकाली दल, कांग्रेस, B.J.P.) के नेताओं से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटियाला सिविल लाइन स्थित मकान नंबर 9-C पर पहुंचने की अपील की। ​​उन्होंने चेतावनी दी कि अब वे चुप नहीं रहेंगे और सरकार की धज्जियां उड़ाएंगे।

