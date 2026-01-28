Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Punjab में मान सरकार के ‘अप्रेशन प्रहार’ की उड़ी धज्जियां, SSP ऑफिस के बाहर युवक को मारी गोली

Punjab में मान सरकार के ‘अप्रेशन प्रहार’ की उड़ी धज्जियां, SSP ऑफिस के बाहर युवक को मारी गोली

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 05:13 PM

murder in mohali

मोहाली जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएसपी कार्यालय से कुछ ही कद

मोहाली: मोहाली जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएसपी कार्यालय से कुछ ही कदम की दूरी पर मुख्य गेट के बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 

जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में मृतक की पत्नी भी घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायर किए। 

घटना की सूचना मिलते ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!