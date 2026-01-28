Punjab में मान सरकार के ‘अप्रेशन प्रहार’ की उड़ी धज्जियां, SSP ऑफिस के बाहर युवक को मारी गोली

Edited By Vatika,Updated: 28 Jan, 2026 05:13 PM
मोहाली: मोहाली जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब एसएसपी कार्यालय से कुछ ही कदम की दूरी पर मुख्य गेट के बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में मृतक की पत्नी भी घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायर किए।
घटना की सूचना मिलते ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।