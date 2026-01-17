नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, फॉर्च्यूनर सवार पांच लोगों की मौके पर मौ/त

Edited By Kalash, Updated: 17 Jan, 2026 12:08 PM

बठिंडा: बठिंडा-बीकानेर नेशनल हाईवे पर आज सुबह दिल दहला देने वाली हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण घटे दर्दनाक हादसे में महिला सहित कुल 5 लोगों की मौत हो जाने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि गांव गुरथड़ी के पास गुजरात नंबर की फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान गाड़ी में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि इस हादसे की मुख्य वजह घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी थी। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किए। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर एम्स अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

