पटियाला मीडिया क्लब ने की 'पंजाब केसरी न्यूज पेपर ग्रुप' के खिलाफ धक्केशाही की कड़ी निंदा

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 04:07 PM
पटियाला के बड़े पत्रकार संगठन, पटियाला मीडिया क्लब ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पंजाब केसरी न्यूज पेपर ग्रुप के खिलाफ की जा रही धक्केशाही की कड़ी निंदा की है।
पटियाला (राजेश) : पटियाला के बड़े पत्रकार संगठन, पटियाला मीडिया क्लब ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पंजाब केसरी न्यूज पेपर ग्रुप के खिलाफ की जा रही धक्केशाही की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र के चौथे खंभे पर एक बड़ा हमला है।
यहां जारी एक बयान में, क्लब के प्रधान परमीत सिंह, चीफ डायरेक्टर बलजिंदर शर्मा और दूसरे पदाधिकारियों ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि न्यूज पेपर ग्रुप के डायरेक्टर श्री अविनाश चोपड़ा और श्री अमित चोपड़ा के साथ-साथ अन्य स्टाफ मेंबर के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से पूरी पत्रकार कम्युनिटी में विरोध की लहर है। उन्होंने आप सरकार से इन कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और दर्ज किए गए केस तुरंत रद्द करने को कहा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here