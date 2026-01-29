Main Menu

Punjab: तेज रफ्तार कार की बस से हुई भीषण टक्कर, 2 की मौ+त

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 09:06 AM

punjab accident news

फगवाड़ा में नैशनल हाइवे नंबर 1 पर गांव चक्क हकीम के पास बेहद ज्यादा तेज

फगवाड़ा (जलोटा) : फगवाड़ा में नैशनल हाइवे नंबर 1 पर गांव चक्क हकीम के पास बेहद ज्यादा तेज गति में आ रही (एक्सयूवी 300) कार की सड़क किनारे खड़ी बस से हुई भीष्ण टक्कर पश्चात एक ही परिवार के बताए जाते 2 लोगों की मौत व 4 परिजनों के गंभीर रूप से जख्मीं हो जाने की सूचना मिली है।

हादसे उपरान्त नैशनल हाइवे नंबर 1 पर खासे समय तक सामान्य ट्रैफिक बाधित रहा है लेकिन इस दौरान वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी गति में होती रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना तब घटी जब गांव चक्क हकीम फगवाड़ा के पास तेज रफ्तार में आ रही (एक्स.यू.वी. 300) कार ने देखते ही देखते बस को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। घटे हादसे में 2 लोगों जिनकी पहचान गगनदीप कौर (आयु 28 वर्ष) और सरदार प्रीतपाल सिंह (69 वर्ष) वासी लुधियाना की मौत हो गई है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान गुरमीत कौर,हरमीत सिंह,मनराज सिंह और एक अन्य व्यक्ति के तौर पर हुई है को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां सरकारी डाक्टरों द्वारा इनका उपचार जारी है।

 

