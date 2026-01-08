CM Mann ने कल बुलाई पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

पंजाब मुख्यमंत्री ने नए साल पर पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब मुख्यमंत्री ने नए साल पर पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। पंजाब सरकार ने 9 जनवरी को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे, जिसमें राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

यह मीटिंग कल 9 जनवरी वीरवार को दोपहर 4 बजे चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग के दौरान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनके फैसले राज्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

