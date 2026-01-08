Punjab के 2 जिलों के कोर्ट परिसरों को RDX से उड़ाने की धमकी, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स फिरोजपुर और मोगा को आरडीएक्स से उड़ने की धमकी मिली है

फिरोजपुर/मोगा (कुमार, पंजाब डेस्क): पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों फिरोजपुर और मोगा को आरडीएक्स से उड़ने की धमकी मिली है जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है और कोर्ट परिसर के गेट बंद करवा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेल भेज कर यह धमकी दी गई है कि मोगा और फिरोजपुर कोर्ट परिसर को आरडीएक्स के साथ उड़ा दिया जाएगा।

जिला बार एसोसिएशन फिरोजपुर के प्रधान एडवोकेट लवजीतपाल सिंह टूरना ने संपर्क करने पर बताया कि उन्हें आज माननीय जज साहिब द्वारा यह संदेश दिया गया है कि फिरोजपुर कोर्ट परिसर को आरडीएक्स के साथ उड़ने की धमकी मिली है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर कोई भी वकील ,क्लर्क या क्लाइंट कोर्ट परिसर में ना दाखिल ना हो। उन्होंने बताया कि जुडिशल अफसर के इस आदेश को मानते हुए जिला बार एसोसिएशन फिरोजपुर के वकील, क्लर्क और क्लाइंट वापस आ गए हैं। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड और बंब निरोधक टीमों को साथ लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं बता दें कि आज पहले फिरोजपुर कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी का मेल आया इसके बाद मोगा में भी कोर्ट परिसर उड़ाने की धमकी आई। इसके बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई है।

