पंजाब: सुबह-सुबह पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर ED की Raid

Edited By Kalash,Updated: 28 Jan, 2026 10:53 AM
होशियारपुर: पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबिश दी है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उनके निवास पर दबिश देते हुए दस्तावेजों और जरूरी सबूतों की तलाश की जा रही है।
सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ जांच के बारे में कोई विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस मामले की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। इस खबर को अपडेट किया जा रहा है।
