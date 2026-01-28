Main Menu

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा! स्पा संचालक गिरफ्तार

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 06:48 PM

punjab prostitution racket exposed

फेज 11 थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर ही सैक्टर 67 सिथत सीपी माल के समीप एक इमारत में चल रहे स्पा सेंटर पर दबिश कर जांच के आधार पर स्पा संचालक रोमी पासी के खिलाफ बनती अपराधिक वारदातों के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है,

मोहाली (संदीप) : फेज 11 थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर ही सैक्टर 67 सिथत सीपी माल के समीप एक इमारत में चल रहे स्पा सेंटर पर दबिश कर जांच के आधार पर स्पा संचालक रोमी पासी के खिलाफ बनती अपराधिक वारदातों के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि इस केस में पुलिस ने उस इमारत के मालिक को भीा केस में नामजद किया है, जिसके बारे में जांच जारी है पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस में अनुसार स्पा संचालक पर बाहरी राज्यों से भोली भाली लड़कियों को यहां लाकर उनके देह व्यापार करवाए जाने के संगीन आरोप है। पुलिस ने केस के आधार पर तौर पर वहां से बरामद युवितयों के बयान भी जांच में सामिल किए है। डी.एस.पी. सिटी 2 हरसिमरन सिंह बल के निर्देशों पर फेज 11 थाना प्रभारी अमन बैदवान ने यह कारवाई की है।

पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सैक्टर 67 में एक इमारत पर बोर्ड लगा था जिस पर गोल्डन युनसैक्स स्पा लिखा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस स्पा सेंटर में बाहरी राज्यों से भोली भाली युवतियों को यहां लाकर उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर डी.एस.पी. सिटी 2 हरसिमरन सिंह बल की निर्देशों पर जांच शुरू की गई। जांच के आधार पर टीम ने स्पा सेंटर में जाकर जानकारी को सही पाया। पुलिस ने वहां मिली युवतियों के बयानों को भी केस का आधार बना कर स्पा सेंटर के संचालक रोमी पासी के खिलाफ बनती अपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है जबकि केस में इमारत के मालिक को भी नामजद किया गया है। पुलिस केस की आगामी जांच में जुटी है।

