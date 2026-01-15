पंजाब में 20 जनवरी तक सभी स्कूलों में छुट्टियों की पोस्ट Viral, जानें क्या है पूरा सच

सोशल मीडिया पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नाम से एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।

पंजाब डेस्क: सोशल मीडिया पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नाम से एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। पोस्ट पंजाबी भाषा में होने के कारण कई लोग इसे सच मान बैठे हैं।

हालांकि, जब इस दावे की पड़ताल की गई तो यह पूरी तरह फर्जी निकला। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश या बयान जारी नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल सामान्य रूप से खुले हुए हैं और रोज़ाना की तरह कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

सरकारी सूत्रों ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यह खबर भ्रामक है। अभिभावकों और छात्रों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल सरकार या शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में स्कूलों को लेकर कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसकी जानकारी विभाग के आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। फिलहाल स्कूल बंद करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें 17 जनवरी तक स्कूल बंद रहने का दावा किया गया था, जो बाद में फर्जी साबित हुआ। अब एक बार फिर 20 जनवरी तक स्कूल बंद होने की अफवाह फैलाई जा रही है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here