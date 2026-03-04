Main Menu

तिरुपति जा रहे परिवार के साथ भयानक हादसा, 5 लोगों की मौत; हाईवे पर मची चीख-पुकार

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 03:43 PM

andhra pradesh road accident 5 people died

पुलिस ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं और यह दुर्घटना पालामनेरू के पास चार लेन राजमार्ग पर हुई।

Road Accident: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तिरुपति जा रही एक कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे कार सवार परिवार के पांच सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

पुलिस ने बताया कि कार सवार परिवार बैंगलुरु निवासी था। पुलिस ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं और यह दुर्घटना बुधवार सुबह करीब आठ बजकर 45 मिनट पर पालामनेरू के पास चार लेन राजमार्ग पर हुई। अधिकारी ने कहा, ''परिवार के सदस्य कार से बेंगलुरु से तिरुपति जा रहे थे और उनकी कार पालामनेरू के पास खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिससे परिवार के पांच सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई।'' 

पुलिस के अनुसार, माना जा रहा है कि यह दुर्घटना वाहन की गति तेज होने की वजह से हुई। अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजन को सूचित कर दिया गया है। 

