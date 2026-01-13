Main Menu

पंजाब में कड़ाके की ठंड का Red Alert, 14 से 16 जनवरी तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 09:23 AM

punjab weather

शीत लहर का सितम बढ़ता जा रहा है और आज न्यूनतम तापमान ..

जालंधर(पुनीत): शीत लहर का सितम बढ़ता जा रहा है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सैल्सियस तक रिकार्ड हुआ। हाड़ कंपाने वाली कड़ाके की ठंड के प्रकोप के बीच धुंध का कहर दिखना शुरू हो चुका है जिसके चलते सुबह तड़कसार व देर रात को विजिबिलिटी में कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच अगले 2-3 दिनों के लिए घने से घने कोहरे की चेतावनी जारी हुई है। धुंध से मिली राहत का क्रम टूट गया है और जिससे वाहनों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। खासतौर पर हाइवे व बाहरी इलाकों में धुंध का खासा जोर नजर आ रहा है।

वहीं, पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त होकर रह गया है। इसी बीच हिमाचल में हुए ताजा हिमपात ने शीत लहर व ठिठुरन को बढ़ाने का काम किया है। इसी के चलते आज धूप निकलने के बावजूद ठंड से कोई बड़ी राहत नहीं मिली और ठिठुरन के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। त्यौहार के बावजूद बाजारों में रौनक कम रही। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केन्द्र द्वारा पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में रैड अलर्ट घोषित किया गया है। कड़ाके की इस ठंड में विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के मुताबिक 13 जनवरी के लिए रैड अलर्ट जारी किया गया है जबकि 14 से 16 जनवरी तक यैलो अलर्ट रहेगा। विभाग ने कहा कि आने वाले 2-3 दिनों तक पंजाब में घने से घना कोहरा पड़ेगा और परिवहन सेवाओं का इसका बेहद प्रभाव देखने को मिलेगा। वाहनों को इससे बचाव करने की हिदायतें दी गई है। इसी बीच पंजाब के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है जबकि जमीन का तापमान 0 डिग्री रिकार्ड किया गया है। वहीं, दूसरे कई जिलों के तापमान में भी कमी देखने को मिली। विभाग द्वारा जारी किए गए रैड अलर्ट में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभवाना है।

वाहन चालक सावधानी से करें यात्रा
हाईवे व बाहरी इलाकों में कोहरे के चलते सावधानी अपनाने की एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह तड़कसार सफर करते वक्त अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। वाहन चालक धीमी यात्रा करें व धुंध के बीच विजिबिलिटी कम होने की सूरत में कठिन ड्राइविंग के लिए खुद को तैयार रखें। ऐसे हालातों में सड़क यातायात में दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी से यात्रा करना बेहद जरूरी समझना चाहिए। पिछले दिनों धुंध के दौरान कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसके चलते सावधानी अपनाने की जरूरत है।

