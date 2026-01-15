Rain Alert: बारिश के साथ गिरेंगे ओले, कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 15 Jan, 2026 01:06 PM
कड़ाके की ठंड और घनी धुंध से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी शीत
पंजाब डेस्क: पंजाब में कड़ाके की ठंड और घनी धुंध से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी शीत लहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अब भी अधिकतम तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी।
अगले हफ्ते बारिश के आसार
मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल ने बताया कि 17 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 16 जनवरी से हवाओं की दिशा बदल सकती है। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पंजाब में बारिश की संभावना बन रही है। 18 से 20 जनवरी के बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 19 जनवरी को अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में बारिश के आसार हैं। वहीं 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब और हरियाणा में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है।