मशहूर पंजाबी सिंगर की Shocking Video को लेकर चर्चा तेज, उठी कार्रवाई की मांग

पंजाबी गानों के जरिए हथियारों और नशे को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे

पंजाब डेस्कः पंजाबी गानों के जरिए हथियारों और नशे को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। इस बार एक पंजाबी गायक पर अफ़ीम रखने और उसका सेवन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों चंडीगढ़ में करीब 40 ग्राम अफ़ीम अपने साथ लेकर घूमते और खाते हुए नज़र आए। शिकायतकर्ता का कहना है कि गायक के हाथ में जो काले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है, वह अफ़ीम थी। शिकायत देने वाले व्यक्ति ने इस मामले में पर्चा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वह पदार्थ अफ़ीम नहीं है, तो प्रेम ढिल्लों का डोप टेस्ट करवाया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

