    Hindi News
    Punjab
    मशहूर पंजाबी सिंगर की Shocking Video को लेकर चर्चा तेज, उठी कार्रवाई की मांग

मशहूर पंजाबी सिंगर की Shocking Video को लेकर चर्चा तेज, उठी कार्रवाई की मांग

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 11:24 AM

punjabi singer dhillon video viral

पंजाबी गानों के जरिए हथियारों और नशे को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे

पंजाब डेस्कः पंजाबी गानों के जरिए हथियारों और नशे को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। इस बार एक पंजाबी गायक पर अफ़ीम रखने और उसका सेवन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों चंडीगढ़ में करीब 40 ग्राम अफ़ीम अपने साथ लेकर घूमते और खाते हुए नज़र आए। शिकायतकर्ता का कहना है कि गायक के हाथ में जो काले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है, वह अफ़ीम थी। शिकायत देने वाले व्यक्ति ने इस मामले में पर्चा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वह पदार्थ अफ़ीम नहीं है, तो प्रेम ढिल्लों का डोप टेस्ट करवाया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह मामला चर्चा में बना हुआ है।
 

